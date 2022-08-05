Высокоточная ракета: стало известно, как США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" без сопутствующих жертв

Через час после восхода солнца 31 июля лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири вышел на балкон дома в центре Кабула и больше ничего не успел сделать. Две американские ракеты попали в балкон, убив 71-летнего террориста.
Такой точный удар США удалось нанести благодаря тщательному изучению привычек Завахири и особому типу ракеты – Hellfire, запущенной из дрона.
Об этом сообщает "BBC Украина".
После терактов 11 сентября 2001 года эта ракета класса "воздух-земля" с высокой точностью стала частью американских контртеррористических операций за рубежом. Ракету можно запускать с вертолетов, самолетов, наземных установок и кораблей или беспилотника.
Считается, что США также использовали Hellfire для ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде 2020 года, а также британского боевика "Исламского государства" по прозвищу "Джихадист Джон" в Сирии 2015 года.
Как происходит запуск
При запуске ракеты из беспилотника оператор в комнате управления видит цель в режиме реального времени. Используя прицел на экране, оператор может "зафиксировать" цель и направить лазер. После запуска ракета следует за лазерным лучом, пока не попадет в цель.
Чиновникам приходится сопоставлять риск гибели гражданских лиц с ценностью цели, отметил профессор Уильям Бенкс, эксперт по точечным ударам и основатель Института политики и права безопасности Сиракузского университета. По его словам, удар в случае с Завахири выглядит как "примерное применение" этого процесса.
"Похоже, что в этом случае они были очень осторожны и предусмотрительны, чтобы найти его в таком месте и в такое время, когда можно было нанести удар по нему и не причинить вреда никому другому", — сказал Бэнкс.
По неподтвержденным данным, именно для этого США использовали малоизвестную версию Hellfire – R9X. Она не несет взрывчатку, а раскрывает шесть лезвий, поражающих кинетической энергией самого снаряда.
Как удалось отследить террориста
Официальные лица США рассказали, что имели достаточно данных, чтобы отследить образ жизни Завахири в его доме, в частности, его привычку выходить на балкон.
"Нужна почти стопроцентная уверенность, что это именно тот человек, и удар не должен привести к сопутствующим жертвам или повреждениям. Для этого нужно терпение", — рассказал экс-чиновник ЦРУ Марк Полимеропулос.
Он добавил, что для удара по Завахире американским разведчикам пригодился опыт в отслеживании членов "Аль-Каиды" и других террористических мишеней.
Напомним, в ночь на 2 августа в Белом доме заявили о проведении успешной антитеррористической операции по ликвидации Завахири.
Читайте также: