"Высосет каждый евро, форинт и злотый": Орбан сделал новое заявление об Украине и ЕС

Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, считает Орбан / © Associated Press

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У премьера Венгрии Виктора Орбана появилось новое заявление о расширении Евросоюза. Он открыто сообщил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в ЕС. Свои намерения объяснил заботой о венгерских интересах.

Об этом говорилось в сообщении Орбана в соцсети Facebook.

По мнению Орбана, расширение ЕС — благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о вступлении в него Украины.

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Для «брюссельской бюрократии» это «выгодное соглашение в условиях проигранной войны», отметил Орбан.

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — сказал он.

Орбан заявил, что не сможет жить со своей совестью, если не остановит процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

Премьер Венгрии добавил, что не сможет «ответить перед собственной совестью, а также перед собой, внуками, страной», если Украина присоединится к ЕС.

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Такими высказываниями Орбан поделился прежде всего с венграми на фоне опроса об их отношении вступления Украины в ЕС (VOKS).

«Несмотря на жару и приближающиеся праздники, мы должны говорить о VOKS. Каждый час каждый день, чтобы как можно больше венгров могли высказать свое мнение о том, в какой стране и в каком Союзе они хотят жить в последующие десятилетия», — добавил Орбан.

Тем временем в Европарламенте предлагают обуздать премьера Венгрии Орбана. Депутатов призвала Еврокомиссию прекратить финансирование Венгрии.

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