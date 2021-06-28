Высшее военное командование Великобритании самоизолировалось из-за коронавируса у Ника Картера

У главы штаба обороны Ника Картера подтвердили коронавирусную инфекцию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и еще пятеро высокопоставленных военных командиров страны самоизолировались после того, как глава штаба обороны Ник Картер заболел COVID-19.

Об этом со ссылкой на британское Минобороны сообщает The Telegraph.

Отмечается, что система тестирования и отслеживания контактов для предотвращения распространения коронавируса (NHS Test and Trace) приказала им оставаться дома в течение десяти дней из-за "тесного контакта" с Картером.

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Речь идет, в частности, про начальника Генерального штаба Марка Карлтона-Смита, заместителя председателя штаба обороны Тима Фрейзера, первого морского лорда Тони Радакина, главного маршала авиации Майка Вигстона и в. о. командующего стратегическим командованием Соединенного Королевства Патрика Сандерса.

Все они встречались с Картером на прошлой неделе. Сам глава штаба обороны получил положительный результат теста на COVID-19 в пятницу, 25 июня.

В издании указывают, что командиры пока будут вести военные дела дистанционно. "Тест начальника штаба обороны дал положительный результат при обычной проверке на COVID-19. Коллеги, которые были на встрече с ним на прошлой неделе, самоизолируются в соответствии с директивами правительства", — рассказали в британском Минобороны.

Между тем в министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после того, как поцеловал свою коллегу Джину Коладанджело, нарушив этим требование социальной дистанции.

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