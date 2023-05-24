"Выставили свой флаг, едут и размахивают им: в Германии россияне избили украинца из-за замечания о триколоре

В ответ на замечания украинец услышал мат и оскорбления в свой адрес. На этом россияне не остановились. Женщины из свадебного кортежа тоже приобщились к избиению.

В Германии, в городе Одельбург, участники российского свадебного кортежа повалили на землю и избили 61-летнего украинца из Харькова, эксдобровольца АТО, потому что он сделал им замечания о российском триколоре. Когда очевидцы вызвали полицию, россияне скрылись.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Харьковчанин Сергей жил на северной Салтовке. По его словам, когда российские танки пытались прорваться в родной город, он отправил семью в Германию, а через месяц, когда ему исполнилось 60, уехал и сам.

В 2014-15 годах Сергей ушел на фронт добровольцем, служил в 30-й мотострелковой бригаде. Но тогда он был младше, сейчас уже силы и здоровье не те.

"В Германии к нам, украинцам, отношение очень хорошее. Помню, как-то закрылась дверь в машине, ключей запасных нет, а внутри осталась собака. Вызвали мастера, она пришла за три минуты и все сделала. Но в Германии такая услуга, да еще в выходной день стоит прилично. Однако мастер посмотрел на номера машины, переспросил ли мы из Украины. И отказался от оплаты, сказал, что это его подарок нам. Вот такие здесь немцы", – рассказывает Сергей.

Через год жизни в Одельбурге украинцу не приходилось конфликтовать с россиянами.

Россияне из свадебного кортежа избили украинца Фото: Obozrevatel, собственный архив

23 мая, в день инцидента, он ехал в машине с дочерью. Она и заметила сзади машины авто россиян с триколором.

Россияне из свадебного кортежа избили украинца Фото: Obozrevatel, собственный архив

"Взглянул, а они из заднего окна выставили свой флаг, едут и размахивают им. Потом соседи рассказывали, что ехали на автобусе и тоже наблюдали этот свадебный кортеж, россияне сигналили, махали флагом. Немцев это раздражает, они так не ведут себя", – рассказывает Сергей. .

Мужчина не выдержал, остановил авто, вышел и попросил пассажиров убрать свой флаг. В ответ услышал русский мат.

"Тогда я уже не сдержался, схватил этот флаг, древко сломал, стою с флагом и даже не знаю, куда его дети. Здесь из машины выскакивают трое крепких молодых парней, из второй машины еще трое, выбежали их женщины. Мат, обиды, стали меня толкать, повалили на дорогу, толкали", – вспоминает украинец.

Дочь пыталась помочь. Но россияне не давали возможности снимать, выбивали телефон, не давали вызвать полицию, чтобы все это прекратить. Однако удалось дозвониться в полицию, тогда российская свадьба собралась и уехала. Через несколько минут появился патруль.

Россияне из свадебного кортежа избили украинца Фото: Obozrevatel, собственный архив

Фото автомобилей все-таки сделать удалось, надеемся, что немецкие стражи порядка установят имена нападающих.

"Когда полицейский меня спросил, зачем я вырвал российское знамя, я ему объяснил, что в Украине россияне под этим флагом убивают украинцев, детей, мирных людей. Россия – страна-агрессорка. Полицейский со мной согласился", – рассказывает пострадавший украинец.

Напомним, на прифронтовой Херсонщине мужчины устроили расправу над местными. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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