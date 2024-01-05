Выставка в Италии о "расцвете" оккупированного Мариуполя: власти Модены отреагировали

Мэр утверждает, что муниципалитет не оказывал этому мероприятию никакой поддержки.

Мэр итальянского города Модена Джан Карло Музарелли отреагировал на планы провести там пропагандистское мероприятие о "расцвете" оккупированного Мариуполя. Чиновник заявил, что не поддерживает подобные инициативы.

Об этом городской голова сообщил в Сети.

Музарелли заявил, что никак не поддерживает инициативы, предлагающие пророссийскую интерпретацию войны в Украине. Речь идет о пропагандистском мероприятии, организованном "Ассоциацией содействия культурной интеграции между Италией и Россией".

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"Муниципалитет Модены никоим образом не поддерживает инициативы, предлагающие пророссийскую интерпретацию текущего конфликта в Украине, возникшего, я хочу еще раз повторить, с вторжением России в 2022 году. Нет никакого патроната со стороны муниципалитета и никакой формы поддержки, тем более экономической, для этой события", – говорится в сообщении мэра Модены.

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Он также отметил, что муниципалитет принимает украинских беженцев и вместе со многими объединениями помогает инициативам в пользу мира.

Напомним, пропагандисты из "Ассоциации содействия культурной интеграции между Италией и Россией" запланировали в Модене на 20 января мероприятие с восхвалением оккупантов, которые якобы осуществляют в Мариуполе "стремительный процесс восстановления под эгидой институтов Российской Федерации". В МИД Украины назвали это мероприятие провокацией.

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