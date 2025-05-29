"Выстрел в спину": Россия обвинила Сербию в "тайной" поставке боеприпасов Украине

Боеприпасы / © Associated Press

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В России подняли шум из-за поставок Сербией боеприпасов Украине, назвав это «выстрелом в спину» от Белграда и нарушением «нейтралитета».

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.

По информации российских разведчиков речь идет о «сотнях тысяч снарядов» для реактивной артиллерии и гаубиц, а также «миллионах патронов» для огнестрельного оружия.

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«Они имеют одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих», — говорится в заявлении.

В России утверждают, что продукция крупнейших компаний оборонного комплекса Сербии попадала в Украину через Чехию, Польшу, Болгарию, а также государства Африки.

Разведывательное ведомство государства-агрессора не конкретизировало, когда и какие именно типы патронов и снарядов были отправлены Сербией Украине.

Летом 2024 года издание Financial Times сообщило, что Украина получила от Сербии через третьи страны боеприпасов на сумму примерно 800 млн евро. Президент Сербии Александер Вучич подтвердил эту информацию, подчеркнув, что это является частью «экономического возрождения страны».

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Глава сербского правительства Милош Вучевич также выступил против запрета продажи оружия, которое попадает в Украину в рамках военной помощи.

«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию или США. Производство оружия и боеприпасов не является чем-то запрещенным и аморальным, хотя оружие может использоваться там, где идут боевые действия», — отметил он.

Напомним, президент Сербии Александер Вучич был одним из гостей Путина на военном параде в Москве 9 мая.