Выстрелил 5 раз: в РФ застрелился подполковник ВС РФ, отвечавший за работу с мобилизованными

В российском Владивостоке покончил жизнь самоубийством один из руководителей военно-морского училища. Он пять раз выстрелил в себя.

Об этом сообщает "Baza".

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Известно, что погибший – заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.А. Макарова, начальник отдела технического обеспечения Вадим Бойко.

Сообщается, что утром он пришел на работу и вошел в свой кабинет. Через некоторое время из него прозвучали 5 выстрелов.

Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко — полковник был мертв. Предсмертную записку мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты обнаружили пять гильз и четыре пистолета Макарова.

Местные СМИ сообщают, что это было именно самоубийство, несмотря на 5 выстрелов и 5 гильз рядом с телом. Бойко отвечал за работу с мобилизованными.

Напомним, что в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы "Российских железных дорог". Тело 52-летнего директора компании "Цифровая логистика" Павла Пчельникова нашли в квартире на Коломенской набережной, где жил покойный.

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