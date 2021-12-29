Выстрелил в сердце, а затем добил: в США конспиролог движения QAnon убил своих детей, считая их "монстрами"

Выстрелил в сердце, а затем добил: в США конспиролог движения QAnon убил своих детей, считая их "монстрами"

После преступления мужчина сбежал в Мексику.

Американец Мэтью Коулман убил своих детей, будучи уверенным, что они превратятся в чудовище из-за "змеиной ДНК" своей жены, которую она передала своим детям.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание пишет, что 40-летний Мэтью Коулман был владельцем школы серфинга в Санта-Барбаре. Он стал интересоваться идеями QAnon – конспирологического движения в США, и впоследствии стал их адептом.

Известно, что это движение проповедует теорию заговора, а их последователи убеждены в том, что в США правит какая-то тайная и могучая "стая" сатанистов.

Мужчина рассказал агентам ФБР, что убивал своих детей из ружья для подводной рыбалки — он выстрелил из нее в область сердца, но дети умерли не сразу. Когда Коулман это заметил, он нанес еще около десятка ударов копьем от ружья, порезав при этом руку. Оружие убийства он выбросил у ручья, а мертвых детей перетащил в кустарник, выбросив окровавленную одежду в мусорную корзину.

После убийства 2-летнего сына и 10-месячной дочери Коулман сбежал в Мексику, но был арестован через два дня во время попытки вернуться в США. Теперь Коулмана ждет смертная казнь.

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