Выступил за возрождение "Штази": в Германии избили 18-летнего "мастера доносов"

На востоке Германии избили 18-летнего "мастера доносов". Он выступил за возрождение "Штази".

Об этом пишет Bild.

За последнее время 18-летний Никлас Маттеи из Грефенхайнихена стал известен на всю Германию. Он называет себя в соцсетях "мастером доносов", за прошлый год он написал на земляков 4227 жалоб. В их числе — доносы на упавшую ветку и громкий пылесос. Недавно Никлас похвалил спецслужбы Китая и вспомнил о "Штази" — репрессивном Министерстве госбезопасности ГДР. По данным BILD, в прошлом парень ставил на аватарку генсека ЦК СЕПГ Эриха Хонеккера.

"Абсолютный контроль я считаю правильным. Это помогает тому, чтобы люди лучше думали, нарушают ли они закон. С тем, кто соблюдает закон, ничего не может случиться, — сказал юноша газете WELT. — Уже должно быть что-то вроде "Штази". Не в таком масштабе. У них было психологическое подавление . Таких методов не должно быть. Но абсолютный контроль, я думаю, это нормально". "Новая “Штази” должна следить только за общественным пространством и наказывать за нарушения. Но я дистанцируюсь от таких методов, как “психологическое подавление” и тому подобных", — добавил он в интервью BILD.

Никлас Маттеи также подтвердил BILD, что вечером 2 марта на ж/д платформе при выходе из электрички его избил футбольный фанат. "Мастер доносов" попал в больницу, у него украли смартфон. "Наверное, это из-за моей популярности", — сказал Никлас.

Напомним, в Германии Никлас Маттеи из Грефенхайнихена, называющий себя в соцсетях "мастером доносов", патрулирует город на велосипеде в ярком светоотражающем костюме и разыскивает тех, кто нарушает правила парковки. Он сразу делает фото на смартфон и сообщает о нарушителях полиции.

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