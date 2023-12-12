Выступление нового премьера Польши Туска в сейме: что политик сказал о войне и помощи Украине

В Польше 12 декабря в сейме с речью выступает новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск. В своем обращении к польским парламентариям он неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

ТСН.ua собрал тезисы из выступления Дональда Туска об Украине.

Что Туск сказал об Украине

Новоизбранный премьер Польши в своей речи подчеркнул, что его страна в еще больше будет поддерживать Украину.

"Мы будем требовать полной мобилизации Запада на помощь Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации", - заявил Туск.

Он также добавил, что во время своего визита в Брюссель будет подчеркивать поддержку Украины.

"Через несколько десятков часов я отправляюсь в Брюссель с надеждой, что мы убедим наших союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии. Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности. По странному стечению обстоятельств, политики, которые атакуют основы демократии, являются антиукраинскими", - считает польский премьер.

Дональд Туск добавил, что "нападение на Украину - это нападение на всех нас".

"Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы борются за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они борются за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", - сказал он.

Речь Туска в сейме

В начале своей речи премьер-министр поблагодарил Польшу. Он подчеркнул, что Польша должна стать еще лучшим государством.

"Я очень горжусь своей страной, польским народом", — сказал глава правительства.

Дональд Туск отметил, что поляки являются свидетелями сложных внешних и внутренних обстоятельств, таких как пандемия COVID-19, война в Украине, миграционный кризис. Он отметил, что выборы 15 октября стали определяющим моментом в истории Польши.

"Я думаю, что 15 октября войдет в историю как день мирного восстания – восстание за свободу и демократию", – подытожил он.

Также Туск обвинил предшественников в злоупотреблении властью и заявил об "очищении Авгиевых конюшен". Он представил в сейме новых министров в своем правительстве.

Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

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