Выступление Путина в Лужниках резко оборвалось выступлением Газманова: видео

В Сеть попало курьезное видео.
Выступление главы страны-агрессора РФ Владимира Путина 18 марта в Лужниках резко оборвалось выступлением певца Олега Газманова в эфире "России 24".
В Сеть попало курьезное видео.
Путин завершил свое выступление на стадионе – уже не в эфире.
Отметим, что на московском стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя – ведущие говорят об этом событии как о "возвращении в родную гавань".
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодняшний день вернуть Крым нереально. Но со временем ситуация может измениться.
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