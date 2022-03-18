Выступление Путина в Лужниках резко оборвалось выступлением Газманова: видео

В Сеть попало курьезное видео.

Выступление главы страны-агрессора РФ Владимира Путина 18 марта в Лужниках резко оборвалось выступлением певца Олега Газманова в эфире "России 24".

В Сеть попало курьезное видео.

Путин завершил свое выступление на стадионе – уже не в эфире.

Отметим, что на московском стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя – ведущие говорят об этом событии как о "возвращении в родную гавань".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодняшний день вернуть Крым нереально. Но со временем ситуация может измениться.

Читайте также: