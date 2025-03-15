Выступление республиканца вызвало скандал из-за Украины: что случилось

Позиция Республиканской партии по оказанию помощи Украине остается противоречивой, ведь часть ее представителей выступали за сокращение военной поддержки Киева.

Республиканского конгрессмена Чака Эдвардса освистали во время выступления после того, как он заявил, что "Президент очень поддерживает Украину ". Эти слова вызвали резкую реакцию аудитории, которая не прекращала возмущения даже после попыток объяснить свою позицию.

Об этом сообщают американские СМИ, передают Новости.Live.

По словам Эдвардса, он верит в то, что Дональд Трамп признает Владимира Путина убийственным диктатором. Однако и это заявление не помогло конгрессмену избежать негативной реакции собравшихся.

Кадры с инцидентом быстро стали вирусными в соцсетях, вызвав активное обсуждение среди пользователей. Некоторые комментаторы раскритиковали публику за агрессивную реакцию, в то время как другие считают, что высказывания Эдвардса не соответствуют политике Трампа по отношению к Украине.

Напомним, недавнее социологическое исследование показало, что США больше не воспринимаются как одна из самых дружественных стран для Украины.

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