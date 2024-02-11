Высыпают украинское зерно: польские протестующие сорвали замки с фур на границе (видео)

Польские фермеры на границе пакостят и высыпают из фур украинское зерно.

На границе перед Дорогуском польские протестующие повредили несколько фур и высыпали зерно.

Об этом идет речь в видео ТСН.

Произошло это на трассе у самого пункта пропуска. Водители грузовиков утверждают, что участники блокады подошли с болгарками. Ими же изрезали замки и отсеки. Свои действия объяснять они отказались. На место водителя поврежденных машин сразу же вызвали полицию. Однако хотя виновники были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала.

В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди простаивает 650 фур. На выезд поляки оформляют несколько машин в час, в то время как на въезд в Польшу очередь стоит – грузовиков практически не пропускают.

"Люди взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люка. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. Получается, с каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонне три то точно", – говорят очевидцы.

Перед Дорогуском польские протестующие повредили несколько фур и высыпали из них пшеницу Фото: карта

Напомним, польские фермеры, которые блокируют некоторые пункты пропуска на границе с Украиной, объявили, что с 12 февраля будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

По меньшей мере, 1000 грузовиков стоят в очереди в направлении пункта пропуска "Краковец". И хотя это направление не блокируется, но водители и перевозчики ищут себе направления, где они могут пересечь границу. Однако и здесь есть увеличение количества находящихся в очереди грузовиков.

Ранее, 10 февраля, поляки разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика".

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