Вытащил из тюрьмы украинский священник: как сложилась судьба двух россиян из Чукотки, сбежавших от мобилизации на Аляску

Двух россиян, бежавших из Чукотки на Аляску, отпустили на свободу. Теперь они строят планы новой жизни в Штатах.

Власти США отпустили двух россиян, которые, убегая от мобилизации, из Чукотки добрались на Аляску на моторной лодке.

Об этом пишет The Economist.

Также читайте Саломе Зурабишвили сообщила, сколько россиян бежали в Грузию от мобилизации

Два друга, Сергей и Максим, – жители поселка городского типа Эгвекинот Чукотского автономного округа. 26 сентября к ним постучали люди в военной форме. Мужчины поняли, что к ним пришли из военкомата, чтобы мобилизовать. В тот же день Сергей позвонил Максиму и попросил его приехать, ведь по телефону такие вещи лучше не обсуждать. Мужчины утверждают, что не поддерживают войну РФ против Украины, поэтому решили бежать.

Сергей, работавший водителем грузовика и управлявший собственной транспортной компанией, убеждает американцев, что всегда выступал против коррупции в России, обвиняя государственные учреждения в хищении денег. По его словам, в июне силовики удерживали два дня, допрашивая о его деятельности и предполагаемых связях с оппозиционером Алексеем Навальным. В августе ФСБ обвинила Сергея в экстремизме и приказал ему не оставлять Эгвекинот без разрешения. К моменту мобилизации он уже однажды пытался сбежать, попытавшись самостоятельно переправиться на Аляску на шхуне, но столкнулся с сильным ветром и был вынужден повернуть назад.

Фото: economist

В течение трех дней Максим и Сергей готовились к бегству. Им нужно было преодолеть около 500 километров по морю и добраться до острова Святого Лаврентия.

Мужчины взяли с собой хлеб, колбасу, яйца, чай, кофе, печенье, сигареты и топливо, раздали имущество и перевели сбережения на счета друзей и родственников, ведь не имели возможности поменять рубли на доллары. О плане побега знала только дочь Сергия, которая живет в Омске.

Когда их спросили, куда они едут, они утверждали: искали мертвых моржей, чтобы продать их бивни. Мужчины преодолели сильный шторм и избежали российских пограничников и военных, которыми кишит прибрежная зона. "Мы даже не думали разворачиваться", – сказал Сергей, вспоминая шторм.

Сергей считает, что российским пограничникам, вероятно, никогда не пришло в голову, что кто-то попробует именно такой вид бегства из РФ.

После нескольких часов шторма они высадились на берег в городке Гэмбелл на острове Святого Лаврентия. Десятки людей пришли посмотреть на незнакомцев. Сначала местные подумали, что это российские солдаты, ведь беглецы были одеты в камуфляжные куртки. Россияне объяснили через Google Translate, что просят политическое убежище.

"Добро пожаловать в Америку, – сказали американцы, накормив беглецов пиццей и соком. – Теперь вы в безопасности".

На следующий день иммиграционная служба забрала их и поместила на две ночи в тюрьму в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, а затем в центр заключения в Такоми, штат Вашингтон. "Они даже не дали нам покурить", – жалуется Сергей.

Они проводили месяцы в одной большой комнате с 70 другими задержанными. Они ели "фасоль, рис, рис и фасоль", читали все попадавшие под руку русскоязычные книги.

После трех месяцев заключения оба вышли под залог – Сергея выпустили 13 января, а Максима – пятью днями позже. Украинский священник в Такоме, который служит украинским и российским беженцам, внес за них залог, а затем приютил.

Беглецы теперь планируют найти работу. Сергей хочет заняться бизнесом: переработкой пластиковых и алюминиевых отходов. Максимовые планы скромнее – сначала он хочет вернуть свою рыбацкую лодку.

Напомним, что в начале октября 2022 года двое жителей Чукотки сбежали от путинской мобилизации на Аляску на маленькой лодке. Они проплыли около 500 км.

Мобилизация в РФ

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого российские мужчины начали массово бежать в соседние страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал на то, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать. По разным данным, после объявления мобилизации из РФ сбежало почти миллион мужчин.

По информации издания The Times, Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели. В издании пишут, что Кремль планирует набрать в армию 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.

В начале ноября Путин заявил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч мужчин.

Хитрый побег: двое россиян приплыли к Аляске, чтобы избежать мобилизации