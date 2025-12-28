"Выведите их во двор": Трамп выгнал журналистов из встречи и пообещал взамен накормить

Президент Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем клубе Mar-a-Lago / © Associated Press

Президент Соединиш Штатов Дональд Трамп перед началом переговоров с украинской делегацией во главе с Владимиром Зеленским выгнал журналистов из своей резиденции на улицу и пообещал накормить.

«Я думаю, вы могли бы пойти на улицу и перекусить. Хотите поесть или считать это как взятку и поэтому не можете написать честно? Не хотите ли вы чего-нибудь перекусить в это время? Да или нет? Вы можете ответить. Да? Хорошо. Выведите их во двор. Скажите шеф-повару, пусть подаст им небольшой ланч, хорошо. Спасибо, пресса», — обратился глава Белого дома к присутствующим журналистам.

Затем Трамп обратился к Зеленскому и пошутил, что это должно улучшить отношение журналистов к ним, но этого не будет.

Президент Зеленский молча улыбался.

В это время оба лидера вместе со своими командами сидели за столом переговоров и приступили к закрытой части мероприятия.

Напомним, Дональд Трамп, встречая Владимира Зеленского, заявил, что сейчас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно Украине. Он уточнил, что никаких крайних сроков для заключения сделки нет.