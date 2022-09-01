Выведите войска с наших территорий: в Молдове ответили на угрозы Лаврова

В Молдове ответили на угрозы министра иностранных дел Сергея Лаврова и призвали РФ мирно вывести свои войска из Приднестровья.

В Кишиневе верят, что с Россией можно урегулировать конфликт мирным путем.

Об этом в твиттере написал представитель МИД Молдовы Даниэль Воде.

"Как всегда, Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно дислоцированные на нашей территории. Любое предложение по другому подходу необоснованно", — написал он.

Напомним, ранее Лавров пригрозил Молдове войной, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье. Российский дипломат отметил, если это все-таки произойдет, то РФ будет расценивать это как нападение.

Кроме того, накануне в российском МИД также намекнули на возможное вторжение в Молдову. Да, глава ведомства Лавров собрался неизвестно от кого или от чего защищать российское и русскоязычное население страны. Он также намекнул, что судьбу непризнанного Приднестровья может повторить Гагаузия – автономное территориальное образование на юге страны.

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