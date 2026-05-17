- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 2 мин
Выведут ли США свои войска из Польши: Варшава прокомментировала
Варшава опровергла слухи о выходе военных из США из Польши.
Сообщения СМИ о сокращении военного присутствия США в Европе не касаются Польши.
Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши, пишут Wiadomości.
По данным Бюро национальной безопасности, ротация американских войск продолжается, а в Польшу перебрасываются американская техника и солдаты.
В опубликованном заявлении отмечается, что Соединенные Штаты остаются важнейшим стратегическим партнером Польши и наряду с польскими солдатами и офицерами гарантом безопасности Польши. Как отмечается, количество американских солдат и гражданских сотрудников вооруженных сил США в Польше колеблется около 10 тысяч.
«Сообщения о приостановлении ротации и сокращении присутствия США прямо или в конце концов не касаются Польши», — отмечается в заявлении.
В настоящее время идет ротация американских войск во главе с 1-й дивизией из Форт-Худа, штат Техас. Более 20% запланированного количества солдат и около 70% военной техники, запланированной для новой ротации, уже перевезены в Польшу.
Министерство обороны Польши не получало предварительной информации об изменениях в графике развертывания войск США.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш также прокомментировал сообщения СМИ. Он заверил, что ни одно решение о сокращении участия США в Польше не было принято
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщало, что Пентагон отменил планы по ротационной передислокации около 4000 военнослужащих в Польшу. CNN, в свою очередь, сообщило, что это решение было частью усилий по сокращению количества американских войск в Европе.