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Вывезли 200 пакетов мусора: будут судить активистов, которые без разрешения очистили реку
Британское Агентство по охране окружающей среды начало расследование против экоактивиста, который вместе с волонтерами вывез тонны грязи и оружия из реки Алдрес-Брук, обвинив его в проведении дноуглубительных работ без лицензии.
В Лондоне юрист и экоактивист Пол Пауэлсленд решил вместе с волонтерами убрать одну из рек Лондона от мусора и грязи. Однако теперь ему грозит тюремный срок за его доброе дело.
Вместе с 10 добровольцами мужчина вывез почти 200 крупных пакетов мусора из реки Алдрес-Брук, которую власти должны были очистить, и не спешили этого делать по бюрократическим причинам. Об этом сообщает издание My London.
За 10 дней волонтеры и юрист привели водный объект в порядок, вдруг мужчина получил письмо от Агентства по охране окружающей среды. Там сообщили, что начали расследование против мужчины из-за проведения работ без соответствующей лицензии, а также нарушения разрешений по вывозу мусора с территории.
Оказалось, что во время работ активисты наняли экскаватор, выкопавший со дна кучу мусора — шприцы, бытовую технику, оружие, упаковку и пластик. Чиновники убеждены, что активисты провели дноуглубительные работы и нарушили экологию местности.
Сам юрист Пол Пауэлсленд говорит, что неоднократно обращался к власти с просьбой заняться очищением реки, но натыкался на бюрократическую волокиту. Также мужчина критикует Агентство за его бездействие и указывает, что вместо борьбы со сточными водами и незаконной свалкой, в которую превратили реку, власти решили «заняться ими».
«После десятилетий игнорирование масштабных экологических преступлений на Родинге, Агентство наконец-то решило действовать. Но это не действия против компании Темз Уотер за сброс миллиардов литров сточных вод, и не против преступников, сваливших тысячи тонн мусора на берегах, а против активности за восстановление реки без их разрешения», — говорит мужчина.
В настоящее время, как пишет The Guardian, Агентство по охране окружающей среды проводит проверку относительно несанкционированных работ, привлекая в экспертную команду экологов и экспертов по коммунальному хозяйству. Упомянутая компания Темз Уотер в ответ на критику сброса сточных вод сообщила, что осуществляет сбросы в пределах лимитов, разрешенных Агентством в рамках программы очистки сточных вод.
В то же время «большая уборка» активистами уже дала свой эффект, ведь в этой локации заметили перемещение животных и птиц после очищения воды и берегов. Активисты намерены поддерживать восстановление экосистемы реки и ее притоков и говорят, что готовы бороться в суде.