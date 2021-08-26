Вылезли на самый верх: в Рио-де-Жанейро двое мужчин забрались на статую Христа-Искупителя

Вылезли на самый верх: в Рио-де-Жанейро двое мужчин забрались на статую Христа-Искупителя

Нарушителей задержали, но отпустили под залог в 10 тысяч реалов.

В Бразилии влади задержали двух французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Об этом информирует газета O Globo со ссылкой на полицию.

Как пишет СМИ, два 28-летних гражданина Франции остались внутри статуи после её закрытия и забрались на нее рано утром.

Мужчины использовали лестницы, которые находятся в памятнике и используются для проведения ремонтных работ, по ним можно подняться до рук и головы монумента. Нарушителей заметил охранник, после чего их задержали, но отпустили под залог в 10 тысяч реалов (около 1918 долларов - ред.).

Как сообщается, полиция конфисковала все фотографии и видеозаписи, сделанные со статуи.

Заметим, что строительство монумента завершилось в 1931 году, его высота вместе с пьедесталом насчитывает 38 метров.

Напомним, что в Бразилии построят новую гигантскую статую Иисуса Христа.

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