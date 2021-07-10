Вывод иностранных войск из Афганистана: талибы заявляют, что контролируют 85% территории

Афганские чиновники это утверждение отвергают.
Боевики "Талибана" заявили, что взяли под свой контроль 5 августа% территории Афганистана.
Об этом сообщает издание Reuters.
В свою очередь, афганские чиновники это утверждение отвергают. Заявления боевиков они называют одним из этапов пропагандистской кампании. Ее начали после того, как с территории страны начали выводить иностранные войска. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия.
Впрочем, стоит отметить, что после этого "Талибан" захватил важный район провинции Герат, где проживают десятки тысяч шиитских хазарцив. Кроме того, было захвачено северный город на границе с Туркменистаном - Торгинди.
Следует заметить, что 9 июля делегация группировки Талибан приехала в российскую столицу Москву на переговоры и дала пресс-конференцию.
Как сообщалось, ситуация в Афганистане обострилась, а талибы активизировались после того, как Соединенные Штаты Америки сообщили о выводе своих военных из страны. В конце прошлой недели они оставили аэродром Баграм, который был главной базой коалиционных сил в стране. В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.