Вывод иностранных войск из Афганистана: талибы заявляют, что контролируют 85% территории

Афганские чиновники это утверждение отвергают.

Боевики "Талибана" заявили, что взяли под свой контроль 5 августа% территории Афганистана.

Об этом сообщает издание Reuters.

В свою очередь, афганские чиновники это утверждение отвергают. Заявления боевиков они называют одним из этапов пропагандистской кампании. Ее начали после того, как с территории страны начали выводить иностранные войска. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия.

Впрочем, стоит отметить, что после этого "Талибан" захватил важный район провинции Герат, где проживают десятки тысяч шиитских хазарцив. Кроме того, было захвачено северный город на границе с Туркменистаном - Торгинди.

Следует заметить, что 9 июля делегация группировки Талибан приехала в российскую столицу Москву на переговоры и дала пресс-конференцию.

Как сообщалось, ситуация в Афганистане обострилась, а талибы активизировались после того, как Соединенные Штаты Америки сообщили о выводе своих военных из страны. В конце прошлой недели они оставили аэродром Баграм, который был главной базой коалиционных сил в стране. В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.

Новости мира: США начали выводить свои войска из Афганистана

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