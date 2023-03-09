Выясняли, кто больше убил людей: в России слепой оккупант зарезал хирурга

Оккупант похвастался, что на войне против Украины он убивал людей.

В городе Королев в России слепой оккупант зарезал своего друга-хирурга. Они спорили о том, скольких людей убили.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Минер Александр Шуклин в 2016 году принимал участие в войне против Украины. В оккупированной части Донецкой области перед его лицом разорвалась мина, из-за чего захватчик стал слепым. Он пять лет в России готовил минеров, однако впоследствии решил стать медиком.

Накануне Шуклин встретился со своим другом детства, работавшим хирургом. Мужчины несколько дней распивали алкоголь. Во время последней пьянки хирург спросил оккупанта-минера, убивал ли он на войне против Украины людей. Тот похвастался, что убивал и заявил, что у хирургов тоже есть "личные кладбища". На это медик заявил, что зарезал 13 человек и зарежет и оккупанта. Он пытался убить Шуклина, однако последний перерезал ему шею. Потерпевший скончался.

Оккупанта-инвалида задержала полиция.

Напомним, в России мать оккупанта заметила исчезновение сына после того, как у нее кончились его деньги.

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