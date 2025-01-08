Выжил благодаря двум батончикам-мюсли: путешественника нашли спустя две недели после исчезновения в горах

Парень отделился от туристической группы, чтобы прогуляться самостоятельно.

В Австралии турист две недели бродил в горах Нового Южного Уэльса и выжил благодаря двум злаковым батончикам, ягодам и воде из ручьев.

Об этом говорилось в сообщении Sky News.

Как сообщила полиция Нового Южного Уэльса, 23-летнего Хади Назари обнаружили туристы вблизи Голубого озера в Национальном парке Костюшко Австралийских Альп.

До этого 300 волонтеров и спасателей искали Назар 13 дней.

По словам инспектора полиции Нового Южного Уэльса Джоша Бродфута, туриста доставили в больницу "без серьезных травм", и он находится "в очень хорошем настроении".

"Это невероятный результат, после 13 долгих дней его нашли. Мы никогда не теряли надежды найти его, и мы рады, что можем вернуть его целым и невредимым его семье", – сказал Бродфут.

Напомним, в Украине, а именно в Карпатах, спасли четырех заблудившихся сноубордистов. Состояние здоровья всех четырех мужчин удовлетворительное.

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