Выжила только девушка: в Британии погибли беженка и двое детей, перед этим в Украине разбился их отец

В Великобритании в ДТП в воскресенье, 3 сентября, погибла украинка, ее 6-летний сын и 15-летняя падчерица, а перед этим в автокатастрофе в Украине насмерть, розбился муж женщины и отец детей. Из семьи выжила только 15-летняя девушка.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Украинцы погибли в тройном ДТП.

ДТП произошло 3 сентября на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли в Северном Йоркшире, Великобритания. Там столкнулись Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и автобус, ехавший в попутном направлении.

Двое детей и женщина, ехавшие в Vauxhall Meriva, погибли на месте трагедии. Пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров. Британские СМИ пишут, что участок дороги, где произошло ДТП, был опасным и там уже неоднократно случались аварии.

В ДТП погибла семья беженцев, перед этим насмерть разбился отец детей

Британские СМИ сообщают, что в ДТП погибли беженцы из Украины: 35-летняя Дарья Б., 15-летняя Анастасия Б. и 6-летний Игорь Б.

Трагедия произошла спустя семь месяцев после того, как отец детей погиб в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года. Из всех членов семьи выжила только 15-летняя девушка.

Донна Чилкотт, уже собравшая более 8 000 фунтов стерлингов для подростка, потерявшего семью, рассказала, что семья понравилась местным жителям в Рипоне, где они искали убежища. Семья из Украины прожила в Британии всего 5 недель.

"Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а затем потеряла всю свою семью в еще одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец также погиб в ДТП. Сейчас подростком занимается друг семьи", — написала Донна.

Женщина также рассказала о погибших. Она положительно отзывается о семье из Украины.

"У мальчика было много друзей в школе, в которую он ходил. Другая девочка, Анастасия, была здесь всего пять недель, а потом погибла в автокатастрофе. Ее мама была очень хорошая, потому что все так говорили. Моя дочь ходит к школы с оставшейся девочкой. Но я не была знакома с их семьей. Я дружу с женщиной, которая ее приютила", — написала британка.

В соцсетях местные жители соболезнуют 15-летней девушке из Украины, потерявшей всю свою семью.

Что говорит полиция

В полиции подтвердили, что в ДТП погибла семья беженцев из Украины.

"Все трое были родом из Украины и на момент столкновения проживали в Рипоне, Северный Йоркшир. Сейчас мы думаем о членах их семей в Великобритании и Украине", — сказали в полиции.

Полиция Северного Йоркшира обратилась к свидетелям, призывая всех, кто видел аварию или любое из транспортных средств перед столкновением, выйти на связь. Они также просят связаться с ними всех, у кого есть записи с видеорегистраторов любого из транспортных средств, двигавшихся по трассе А61 перед столкновением, или момент самого столкновения.

Напомним, в Великобритании, в Эдинбурге, группа неизвестных напала на троих детей из Украины. В полиции заявили, что нападение было совершено на расовой почве.

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