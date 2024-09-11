Выжили в Украине, Чечне и Ливии и погибли в Мали: Reuters идентифицировало десятки "вагнеровцев"

Повстанцы-туареги убили десятки россиян и малийцев в пустыне и готовятся к новым столкновениям.

Среди десятков российских наемников бывшей ЧВК "Вагнер", а сейчас "Африканского корпуса", предположительно убитых повстанцами-туарегами в июле в пустыне Мали, были "ветераны", которые пережили командировки в Украину, Чечню, Ливию и Сирию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления родственников и анализ открытых данных в социальных сетях.

"Потеря таких опытных бойцов обнажает опасности, с которыми сталкиваются российские наемники, работающие на военные хунты, которые изо всех сил пытаются сдержать сепаратистов и мощные ответвления ИГИЛ и "Аль-Каиды" в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Поражение в Мали вызывает сомнения относительно того, смогут ли "вагнеровцы", вошедшие в состав сил Минобороны РФ, добиться большего, чем западные войска и миротворцы ООН, недавно изгнанные хунтой", – говорится в статье.

Журналисты опознали 23 наемника

Анализируя общедоступную информацию в Интернете и используя программное обеспечение для распознавания лиц на кадрах, сделанных на месте столкновения в Мали, информационное агентство смогло идентифицировать 23 российских наемников, которые считаются пропавшими без вести, и еще двоих, взятых в плен туарегами после засады возле города Тинзауатен на границе с Алжиром.

По информации журналистов, несколько человек выжили в "мясорубке" под Бахмутом в Украине, другие вернулись из командировок в Ливию, Сирию и другие горячие точки. По крайней мере один из предположительно погибших наемников был бывшим кадровым военным ВС РФ, еще один – солдатом-срочником воздушно-десантных войск, подписавшим контракт. Журналисты также опознали одного ветерана российской армии, который принимал участие в чеченских войнах с 90-х годов.

Еще один наемник, с матерью которого пообщались журналисты, был впервые завербован ЧВК "Вагнер" в 2022 году, когда он отбывал наказание в тюрьме за совершение преступлений, связанных с наркотиками. Целью его первой командировки стала Украина, где он дослужился до взводного, а потом демобилизовался и вернулся к мирной жизни.

По словам матери, после возвращения ее сын "боролся с чувством вины выжившего". Поэтому в апреле 2024 года он втайне от родных подписал контракт и уехал в Африку, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру.

Потери наемников в Мали

После смерти Пригожина в августе прошлого года наемникам ЧВК "Вагнер" предложили присоединиться к недавно созданному при Минобороны РФ "Африканскому корпусу". Согласно сообщениям в Telegram-канале "Африканского корпуса", около половины его личного состава – бывшие наемники ЧВК "Вагнер".

Российское правительство публично не комментировало битву при Тинзауатене. Потери не озвучила и малийская хунта, заявив, что поражение в одном бою не повлияло на ее цель "восстановить государственную власть во всей стране".

В то же время повстанцы-туареги заявили, что убили 84 россиянина и 47 малийцев. В подтверждение своих слов они предоставили журналистам более 20 видеозаписей, на которых показано не менее 47 тел, в основном белых мужчин в военной форме.

Программное обеспечение распознавания лиц использовалось для идентификации еще двух россиян, захваченных туарегами в плен. Видео и фотографии двух пленников повстанцы опубликовали в социальных сетях. Представитель повстанцев Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил, что мужчины находились в плену у повстанцев по состоянию на конец августа.

Перспективы "Африканского корпуса" РФ в Мали

Законно избранные правительства в Мали, Буркина-Фасо и Нигере были свергнуты в результате серии военных переворотов за последние 5 лет после почти десятилетия безуспешных попыток Запада бороться с мятежами.

После переворотов военные хунты изгнали французские и американские войска, а также миротворцев ООН. В результате насильственной смены власти погибли тысячи людей, а миллионы мирных жителей стали беженцами.

В Африке наемники ЧВК "Вагнер" появились в 2017 году. Впервые их заметили в Судане, хотя Россия отрицала свое участие в каких-либо военных операциях в Африке. Задачи "вагнеровцев" варьировались от защиты африканских лидеров до охраны золотых приисков и борьбы с повстанцами.

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В Мали российские наемники появились в конце 2021 года. А после формирования "Африканского корпуса" их активность существенно увеличилась. Согласно сообщениям СМИ, количество насильственных событий, связанных с российскими наемниками, выросло на 81%, а количество зарегистрированных жертв среди гражданского населения выросло на 65% за последний год.

По данным варшавского аналитического центра Polish Institute of International Affairs, в Африке находятся около 6000 российских наемников, а три дипломатических источника издания заявили, что в Мали их около 1500-2000.

Представитель туарегов Рамадан заявил, что альянс повстанцев готовится к новым столкновениям с малийской хунтой и российскими наемниками.

По словам Тибора Наджи, спецпредставителя США в Африке, в случае дальнейших неудач и потерь российских наемников могут в конечном итоге вытеснить из Мали. Он напомнил, что подобное уже произошло в 2019 году, когда ЧВК "Вагнер" была вынуждена уйти из северного Мозамбика спустя несколько месяцев после того, как более десятка ее людей были убиты в ходе конфликта с ответвлением ИГИЛ.

Напомним, хунта Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной после разгрома "вагнеровцев". В документе малийской хунты повторяются пропагандистские нарративы Кремля о "нацистском режиме" в Украине.

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