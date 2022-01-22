Выживший: мужчина с инвалидностью 27 часов плавал в море после цунами в Тонга

Выживший: мужчина с инвалидностью 27 часов плавал в море после цунами в Тонга

Плотник из Тонга провел больше суток в воде после того, как его цунами унесло в море.

У Тонга после цунами удалось выжить 57-летнему мужчине с инвалидностью. Он провел в океане 27 часов до того, как его спасли.

Историю выживаемости тонганского плотника с инвалидностью рассказывает newsweek.com.

57-летний Лисау Фолау – житель острова Атата был снесен в море во время извержения вулкана Хунга-Хаапай-Хунга-Тонга. Его обе ноги не функционируют, а из-за инвалидности мужчина в большинстве своем работает дома, занимается плотничным делом, работает по хозяйству.

В тот день он был дома. Его брат предупредил его о приближении цунами, но эвакуироваться мужчина не успел, его дом залило водой.

По словам Фолау волна была высотой не менее 6 метров или около 20 футов. Он с племянницей держался за дерево, пока его старший брат искал того, кто сможет эвакуировать его в безопасное место.

"Мой старший брат закричал нам, что идет большая волна. Я просто обернулся и посмотрел на волну; это была волна больше, чем те 6 метров, которые разрушили наш дом. Когда волна приблизилась и нарыла нас, мы с моей племянницей Елисивой не удержались, и нас унесло в море", — рассказывает Фолау.

Они плавали в воде, крича друг друга, но было темно, и ничего не было видно. Наконец мужчина услышал, как его звал его сын с берега.

"Правда в том, что ни один сын не может бросить своего отца. Я молчал, потому что, если бы я ему ответил, он бы залез в воду и попытался бы меня спасти. Но я понимал, что он может погибнуть, а так погибну только я", — рассказывает мужчина.

Мужчина продолжал плавать и искать что-нибудь, за что можно ухватиться, чтобы выжить. Он наткнулся на кусок древесины и схватился за нее.

Так прошло много часов.

"Самым страшным был момент, когда волны забрали меня из земли в море. Пока я беспомощно плескался, думал о двух вещах: во-первых, я все еще верил в Бога. А во-вторых, я думал о том, что сейчас в мыслях у членов моей семьи: "Возможно, он умер?", – вспоминает мужчина.

Утром около 7 часов утра он увидел двигавшийся мимо патрульный катер полиции и начал махать одеждой, чтобы его заметили, но его не увидели, поэтому катер поехал дальше.

Муж решил попытаться доплыть до острова Полоа. Около 6 вечера он доплыл до места назначения, преодолев 7,5 км.

Там он увидел автомобиль, водитель которого довез его до его села.

"Это была манна Божья для меня и моей семьи, настолько неожиданно, что я выжил после того, как меня смыло, проплыл и пережил опасности, с которыми столкнулся", — сказал Фолау.

После таких похождений мужчину местные стали называть Акваменом.

На острове, где живет Фолау, проживает около 70 человек, многие из них спрятались от стихии в мормонской церкви. Почти все дома стихия разрушила, но, к счастью, ни один местный житель не погиб.

От Ататы почти ничего не осталось – как и от многих других островов архипелага. Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека, среди которых британка, пытавшаяся спасти от цунами своих собак.

Напомним, что на Мадагаскаре министр внутренних дел спасся после авиатрощи над морем.

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