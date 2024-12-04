Вызов для Украины и потрясения для НАТО – западные СМИ о выборах в Румынии

По мнению СМИ, вероятная победа пророссийского кандидата Джорджеску может привести к изоляции Румынии на Западе и ослаблению ее поддержки Украины.

Риск того, что скептик НАТО, пророссийский кандидат Келин Джорджеску, станет президентом Румынии в следующее воскресенье, волнует Альянс.

Об этом говорится в статье Rolitico.

Издание напоминает, что Румыния – это страна с 19-миллионным населением, являющаяся членом НАТО в течение двух десятилетий, и здесь расположена авиабаза, которая может стать самой большой в Европе.

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"Румыния граничит с Украиной, смотрит через Черное море на занятый Россией Крым, отправляет оружие и боеприпасы Киеву и размещает американскую систему противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу на юге Румынии, где базируются румынские и американские войска", — отмечает Рolitico.

Но эти международные связи вызывают сожаление в Джорджеску, осудившем ракеты в Девеселу как национальный "позор", выступил за прекращение румынской помощи Украине и призвал к "российской мудрости" при формировании внешней политики.

Может ли Румыния выйти из НАТО

В то же время Джорджеску уверяет, что не желает выходить из Альянса.

По мнению журналистов, даже если бы Джорджеску был склонен выйти из НАТО, это было бы трудно достичь, поскольку ультраправые не имеют большинства в парламенте страны. Кроме того, это может раздражать румын, 88% которых, согласно недавнему опросу, поддерживают членство в Альянсе.

Но, согласно политической системе Румынии, построенной по французскому образцу, президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и ответственным за внешнюю политику.

Таким образом, драматические политические изменения в Бухаресте могут подорвать роль Румынии как одного из основных игроков военного альянса в сфере региональной безопасности, считают в Rolitico.

Последствия для Украины

В то же время издание Reuters напоминает, что 62-летний Джорджеску считает Путина "настоящим лидером и патриотом". По мнению аналитиков, вероятная победа Джорджеску перевернет политику Румынии, подтолкнув ее поближе к поясу государств Центральной и Восточной Европы с мощными ультраправыми, дружественными к России политиками, включая Венгрию, Словакию и Австрию.

Издание напоминает, что после нападения России на Украину в 2022 году Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, научила украинских пилотов-истребителей и подарила Киеву батарею ПВО Patriot.

Джорджеску еще не уточнил, как он подойдет к этим вопросам.

Reuters предполагает, что вероятная победа Джорджеску может привести к изоляции Румынии на Западе и ослаблению ее поддержки Украины.

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Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии выиграли ультраправый пророссийский политик Джорджеску и либеральный проевропейский кандидат Ласкони Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 8 декабря.

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