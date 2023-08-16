Вызов мировым экономикам: в МИДе объяснили, почему Украина должна быть приглашена на саммит G-20 в Индии

Последствия выхода России из "зернового соглашения" могут ощутить на себе весь мир.

Украина прилагает максимум усилий, чтобы быть приглашена на саммит G-20. Работают над этим и наши партнеры.

Об этом в эфире телемарафона сказал замглавы МИД Николай Точицкий.

Украина должна быть среди приглашенных

Важно понимать, что тематика саммита будет касаться и экономических проблем. По словам Точицкого, то, что осуществляет Российская Федерация относительно прекращения "зернового соглашения" – это большой вызов для экономик не только для стран Африки и Азии, но и для мировых экономик.

"Итак, мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных. И с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита", – подытожил Точицкий.

Напомним, в Индии подтвердили, что не пригласили Украину на саммит G-20, который состоится в сентябре 2023 года. Там подчеркнули, что "цель собрания – экономический рост, а не урегулирование конфликтов".

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