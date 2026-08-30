«Вызвал скорую после ударов»: 15-летнего украинца подозревают в убийстве отца-военного

15-летнего украинца подозревают в убийстве отца / © Associated Press

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В немецком Дортмунде произошла трагедия: 15-летний подросток-украинец подозревается в убийстве собственного отца. По данным следствия, между ними разразилась ссора, которая закончилась двумя смертельными ударами ножом в грудь. Сейчас юноша находится под стражей по подозрению в умышленном убийстве, а правоохранители выясняют детали произошедшего.

Об этом сообщает RTL.

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15-летний украинец в Германии убил отца: что известно

Погибший — 49-летний Александр З. Он вместе с семьей переехал в дортмундский район Хёрде из Украины. Раньше мужчина служил в ВСУ.

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На момент трагедии мать с дочерью находились в Украине, поэтому в квартире мужчины остались вдвоем. Как сообщают журналисты, бытовой конфликт мог возникнуть из-за оплаты за онлайн-игры. Во время конфликта парень дважды ударил отца ножом в грудь.

Адвокат подозреваемого Али Моджаб настаивает на том, что парня сразу охватили угрызения совести, и он пытался спасти отца.

«Говорят, что мой клиент сразу после ранений вызвал службу скорой помощи».

При такой правовой позиции обвинения могут переквалифицировать из статьи об убийстве на тяжкое телесное повреждение даже при условии смерти потерпевшего.

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Параллельно появились версии о возможной идеологической основе. По данным издания Bild, юноша, по имени Кевин З., недавно принял ислам и мог подвергнуться воздействию радикалов.

Защитник ребенка эту информацию не подтверждает, называя главной причиной затяжные натянутые отношения между отцом и сыном.

Полиция и прокуратура пока воздерживаются от разглашения деталей, учитывая несовершеннолетний возраст фигуранта. Если вина 15-летнего парня в убийстве будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы по подростковому законодательству.

Германия: последние новости

Напомним, в Германии судили трех молодых украинцев, обвиняемых в подготовке диверсий в пользу российской разведки. По данным следствия, обвиняемые должны были выяснить маршруты компании «Новая почта» с помощью посылок с GPS-трекерами, после чего по этим же путям планировалось отправлять взрывчатку для запугивания населения. Все трое мужчин, задержанные в мае прошлого года в Германии и Швейцарии, отрицали свою вину.

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Высший региональный суд Штутгарта назначил одному из украинцев один год и три месяца лишения свободы за организацию отправки трекеров для возможной слежки. Однако мужчина был освобожден от дальнейшего отбывания наказания, поскольку этот срок он уже провел под стражей во время досудебного следствия. Двоих других фигурантов дела суд полностью оправдал.

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