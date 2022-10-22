Вызвали "на ковер": Трампу выдали повестку для дачи показаний о штурме Капитолия

Спецкомитет Палаты представителей США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, выдал в повестку, в которой вызвал бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний.

Об этом информирует CNN

«Мы понимаем, что факт отправки повестки бывшему президенту является значительным и историческим действием", - говорится в тексте письма председателя комитета Бенни Томпсона и его заместителя Лиз Чейни.

Трамп должен до 4 ноября передать все необходимые документы, а показания под присягой экс-президент должен дать "начиная с 14 ноября или где-то примерно в это время".

Согласно данным американских СМИ, комитет, в частности, потребовал от Трампа предоставить все данные о его контактах в период с 3 ноября 2020 года по 20 января 2021 года.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего в тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс приостановил заседание.

Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.

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