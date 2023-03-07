"Вызвало неадекватную реакцию у Лукашенко" — Данилов о повреждении самолета в Беларуси

Данилов сказал, что Украина готова к любому развитию ситуации.

Российский разведывательный самолет А-50, который на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси взорвали партизаны, сейчас в неисправном состоянии. Его вряд ли смогут отремонтировать, поскольку Россия находится под санкциями за агрессию против Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что самолет в неисправном состоянии и то, что россияне утверждают, что "быстро отремонтируют", вряд ли соответствует действительности из-за санкций против России.

"Но с учетом того, что Россия под санкциями, мы не думаем, что у них это получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у Лукашенко. Его поведение начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации", – добавил секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что ответственность за повреждение самолета, которым оккупанты атаковали Украину, взяли на себя белорусские партизаны.

"В "Мачулищах" произошла "вещь" с самолетом РФ, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны сильно повредили этот самолет", — добавил он.

Напомним, российский разведывательный самолет А-50 был поврежден 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи".

Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко вроде бы нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната – это хорошая новость для Украины. Этот самолет координировал ракетные удары по территории Украины. А военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, что повреждение самолета А-50 осложнит оккупантам планирование ракетных ударов по Украине.

7 марта диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" с повреждением А-50, мол, спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Как утверждает диктатор Беларуси, "террорист украинских спецслужб" родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, а еще, по словам Лукашенко, у него есть родня в Австрии.

Кроме того, Лукашенко в истерике обозвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" и бросил ему вызов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая Лукашенко, посоветовал ему "определиться с дефинициями" и напомнил, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.

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