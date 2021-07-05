Вызывает более тяжелое заболевание: главный инфекционист США подчеркнул особенности "Дельты"

"Индийский" штамм более заразный.

"Индийский" штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, — сообщает NBC.

По его словам, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти.

Об этом он заявил, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.

Специалист также отметил, что "индийский" штамм "очевидно, более заразный".

"Вирус легче передается от человека к человеку", — резюмировал он.

Между тем во Львове из-за опасности от коронавируса "Дельта" будут усиленно следить за соблюдением карантина в заведениях общественного питания и обустраивают дополнительные кровати с кислородом.

Напомним, в Минздраве ответили, защищают ли имеющиеся в Украине вакцины от опасного штамма "Дельта".

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.

Как сообщалось, вспышки подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона.

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