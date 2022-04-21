Вжался в кресло и крепко держался за стол: в Сети обсуждают неестественную позу Путина во время встречи с Шойгу (видео)

В четверг, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин встретился со своей "правой рукой", министром обороны РФ Сергеем Шойгом. Во время этой встречи пользователи Сети обратили внимание на неестественную позу кремлевского "фюрера".
О том, что Путин давно болен неизлечимой болезнью, давно ходят слухи. Это подтверждает каждое его публичное, а их не так много, появление. Каждый раз, когда Путин появляется на публику, многих изумляет его внешний вид.
О неестественной позе во время продолжавшейся недолго сегодняшней встречи заметили пользователи Сети и начали живо обгоревать.
На опубликованных кадрах видно, как "фюрер" РФ вжался в кресло, а руками крепко ухватился за стол и не отпускал его на протяжении всей встречи. Удивляет его выражение лица и нервная манера поведения. Во время переговоров он постоянно постукивает ногами, а само выражение лица – растерянное. Также невооруженным глазом видно, как Путин значительно состарился за несколько недель.
На странную позу Путина уже иронически отреагировали в социальных сетях и начали появляться разные фотолягушки. Так, пользователи шутят, что Путин во время встречи хотел отобрать стол у Шойгу, уже так крепко уцепился в него.
путин пытается отобрать стол в шойге. pic.twitter.com/JOb0HIKxap— Имя и национальность (@Ukrostap) April 21, 2022
Путин не болен, он просто волнуется, потому что никогда Шойгу так близко не видел. pic.twitter.com/EHmeWitBdF— Petro Fomin (@PedroFominguez) 21 апреля 2022
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