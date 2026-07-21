"Вжарит" почти до +50: на Европу сует опасная жара - какие страны накроет

Аномальная жара / © ТСН.ua

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Юго-запад Европы в ближайшие дни окажется под влиянием мощного антициклона, который принесет раскаленный воздух из Сахары. В Испании температура может подняться до +47 °C, а синоптики предупреждают о высоком риске лесных пожаров.

Об этом пишет Severe Weather.

Самая сложная ситуация ожидается в южных, центральных и восточных регионах Испании.

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Уже в среду температура воздуха в центральной части страны будет достигать +42…+44 °C, а в четверг и пятницу местами поднимется до +44…+46 °C. В отдельных районах синоптики не исключают и +47 °C, что приблизит показатели к национальным рекордам.

Дополнительную нагрузку создадут и очень теплые ночи — температура не будет опускаться ниже +25 °C, из-за чего организму будет сложнее восстанавливаться после дневного перегрева.

Жара охватит и другие страны

Экстремально высокие температуры прогнозируют и в Португалии, где воздух прогреется до +34…+40 °C. В то же время в конце недели в страну начнет поступать более холодный атлантический воздух, поэтому температура снизится до +28…+33 °C.

Во Франции новая волна жары ожидается уже в четверг. На юге страны синоптики прогнозируют +37…+39°C.

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Метеорологи подчеркивают, что сочетание экстремального зноя, сухого воздуха и сильного ветра значительно повысит риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров на Пиренейском полуострове.

Такие погодные условия могут создать дополнительные трудности для спасательных служб и представлять опасность для местных жителей и туристов.

По предварительным прогнозам, в конце июля зона аномальной жары может охватить и другие районы Западной и Центральной Европы.

Синоптики призывают следить за обновлениями прогнозов, ведь погодная ситуация может изменяться, а высокие температуры представляют серьезную опасность для здоровья, особенно детей, пожилых людей и имеющих хронические заболевания.

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Аномальная жара в Европе — последние новости

В конце июня Европу накрыла одно из самых сильных за всю историю наблюдений волна жары, побившая десятки температурных рекордов и приведшая к тысячам смертей.

Только в Испании жара унесла около 900 жизней, а во Франции — более тысячи.

В Венгрии власти опубликовали список с более чем 2 тысячами кондиционированных центров охлаждения по всей стране. Премьер страны Петер Мадяр объявил о «два тяжелых дня жары». Об экстремальной жаре предупредили жителей Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии и Боснии и Герцеговины.

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