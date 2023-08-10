Взлетная полоса аэродрома в Ростове усеяна ранеными оккупантами: что произошло (видео)

Военные сняли ситуацию на видео и жалуются на "скотское отношение".

Раненых российских оккупантов оставили лежать прямо на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома Ростова-на-Дону.

Об этом свидетельствует выложенное в Сеть видео, снятое одним из раненых захватчиков.

Автор видео рассказал, что самолет с ранеными должны были отправить в госпиталь в Москве, однако вылет перенесли на вечер из-за атаки дронами по российской столице.

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"Ростовский-на-Дону аэродром военный. Вылет из ростовского госпиталя на Москву. В 9 утра нас сюда привезли. В Москве запретили полет, потому что там атака дронов была", – говорит автор ролика.

Он пожаловался на "скотское отношение" к раненым бойцам, которых оставили ждать вылета целый день прямо на взлетно-посадочной полосе под палящим солнцем.

"Но все бы ничего, все понимаем… Просто привезите вы автобусы, загрузите бойцов – сколько лежит раненых. Весь день под палящим солнцем ребята лежат: ни еды, воду – единственное, что привезли. Вот такое вот скотское отношение у нас. Мы то ходячие – ладно, а вот это все лежачая банда пацанов страдает”, – жалуется раненый оккупант.

Раненые оккупанты валяются прямо на взлетной полосе аэродрома в Ростове-на-Дону

Заметим, как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российское военное командование пытается скрыть реальные потери личного состава и хоронит погибших оккупантов на захваченных территориях Украины. В частности, возле оккупированного Мелитополя идет непрерывная кремация тел.

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