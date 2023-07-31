Взорвал себя и убил десятки людей: фото и видео теракта в Пакистане

В Пакистане развернулись сцены "Судного дня".
30 июля в городе Хар на северо-западе Пакистана во время политического митинга раздался взрыв. Смертник совершил теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек.
Об этом пишет BBC со ссылкой на комментарий очевидца.
По словам организатора митинга Имрана Махира, люди кричали о помощи, когда спасатели поспешили на место происшествия в северо-западном районе Баджаур 30 июля.
Нападение было направлено против входящей в правительственную коалицию партии Джамиат Улема-Ислам-Фазл. “Человек, стоявший рядом со мной, погиб. Еще одна была ранена», – сказал Махир.
Это был сильный звук. Поначалу я подумал, что возникла проблема с генератором или звуковой системой. У меня звенели и болели в ушах. Голова до сих пор болит», — добавил он.
Сотни людей пришли на митинг, который стал возможностью для исламистской партии Джамиат Улема-Ислам-Фазл заручиться поддержкой перед предстоящими в этом году выборами.
Махир, сидевший на сцене, когда взорвалась бомба, описал, как взрыв выпустил пламя и шрапнель на толпу, собравшуюся в городе Хар, в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы Пакистана с Афганистаном.
“Я видел вокруг себя раненых и мертвых. Ситуация была очень плохая — это было похоже на конец света. Вскоре после взрыва началась паника, был хаос, люди бегали везде», – сказал он.
“Не знаю, почему я не пострадал, мне повезло, мое время еще не кончилось. Далеко от места взрыва был мужчина лет 80, но его не задело», — добавил Махир.
Чиновники предупредили, что количество жертв может возрасти, поскольку 15 человек находятся в критическом состоянии. Среди погибших – региональный лидер Исламского движения за свободу и справедливость Маулана Зияулла, сообщили ВВС местные чиновники.
Мы никогда не думали, что это произойдет с политическими работниками или студентами, и что они устроят такой большой взрыв. Это не входило в наши планы, мы даже не думали об этом”, — отметил Махир.
Он рассказал, что за ночь побывал на семи захоронениях.
Однако Махир отметил, что моральный дух в рядах партии остается "сильным и высоким", добавив: "Мы не собираемся прекращать борьбу за места в парламенте, мы будем продолжать". Мы будем смотреть в будущее.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил виновных как террористов, которые "нацелились на выступающих за ислам, Коран и Пакистан", и сказал, что они понесут "реальное наказание".
Iam не following этот Islam— Aquib Mir (@aquibmir71) Июль 30, 2023
Ям против этого islam.
Это видео с момента удовлетворения вытеснения путешествия в Конвенцию о Джамиате Ulema-e-Islam в Kyber Pakhtunkhwa.
50 killed and more than 200 injured in the explosion.
Retweet it. pic.twitter.com/zQpDX5qAYP
Хотя никто еще не взял на себя ответственность за нападение, местный центр группировки "Исламское государство" (ИД) в Пакистане заявил, что стоит за несколькими нападениями в Баджауре в этом году, и ранее заявлял о нацеленности на партию.
В июне боевики заявили, что они стоят за убийством партийного функционера в деревне Инаят Килли.
Пакистанское движение "Талибан" осудило нападение и отрицало свою причастность к нему.
В последние годы нападения организации Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) и других боевиков снова участились на северо-западе Пакистана после того, как в 2021 году к власти в соседнем Афганистане пришло афганское движение "Талибан". ТТП возобновило нападения после прекращения огня в ноябре прошлого года.
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