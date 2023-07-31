Взорвал себя и убил десятки людей: фото и видео теракта в Пакистане

30 июля в городе Хар на северо-западе Пакистана во время политического митинга раздался взрыв. Смертник совершил теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек.

Об этом пишет BBC со ссылкой на комментарий очевидца.

По словам организатора митинга Имрана Махира, люди кричали о помощи, когда спасатели поспешили на место происшествия в северо-западном районе Баджаур 30 июля.

Нападение было направлено против входящей в правительственную коалицию партии Джамиат Улема-Ислам-Фазл. “Человек, стоявший рядом со мной, погиб. Еще одна была ранена», – сказал Махир.

Пакистанский полицейский стоит на страже на месте нападения террориста-смертника в районе Баджура провинции Хайбер-Пахтунхва, 31 июля 2023 года/Associated Press

Это был сильный звук. Поначалу я подумал, что возникла проблема с генератором или звуковой системой. У меня звенели и болели в ушах. Голова до сих пор болит», — добавил он.

Сотни людей пришли на митинг, который стал возможностью для исламистской партии Джамиат Улема-Ислам-Фазл заручиться поддержкой перед предстоящими в этом году выборами.

Махир, сидевший на сцене, когда взорвалась бомба, описал, как взрыв выпустил пламя и шрапнель на толпу, собравшуюся в городе Хар, в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы Пакистана с Афганистаном.

Раненый мальчик лежит на кровати в больнице после нападения террориста-смертника в районе района Баджур провинции Хайбер-Пахтунхва, 31 июля 2023 года/Associated Press

“Я видел вокруг себя раненых и мертвых. Ситуация была очень плохая — это было похоже на конец света. Вскоре после взрыва началась паника, был хаос, люди бегали везде», – сказал он.

“Не знаю, почему я не пострадал, мне повезло, мое время еще не кончилось. Далеко от места взрыва был мужчина лет 80, но его не задело», — добавил Махир.

Чиновники предупредили, что количество жертв может возрасти, поскольку 15 человек находятся в критическом состоянии. Среди погибших – региональный лидер Исламского движения за свободу и справедливость Маулана Зияулла, сообщили ВВС местные чиновники.

Люди несут гроб с телом жертвы, который погиб во время нападения террориста-смертника в районе Баджур провинции Хайбер-Пахтунхва, 31 июля 2023 года/Associated Press

Мы никогда не думали, что это произойдет с политическими работниками или студентами, и что они устроят такой большой взрыв. Это не входило в наши планы, мы даже не думали об этом”, — отметил Махир.

Он рассказал, что за ночь побывал на семи захоронениях.

Однако Махир отметил, что моральный дух в рядах партии остается "сильным и высоким", добавив: "Мы не собираемся прекращать борьбу за места в парламенте, мы будем продолжать". Мы будем смотреть в будущее.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил виновных как террористов, которые "нацелились на выступающих за ислам, Коран и Пакистан", и сказал, что они понесут "реальное наказание".

Iam не following этот Islam



Ям против этого islam.



Это видео с момента удовлетворения вытеснения путешествия в Конвенцию о Джамиате Ulema-e-Islam в Kyber Pakhtunkhwa.



50 killed and more than 200 injured in the explosion.



Retweet it. pic.twitter.com/zQpDX5qAYP — Aquib Mir (@aquibmir71) Июль 30, 2023

Хотя никто еще не взял на себя ответственность за нападение, местный центр группировки "Исламское государство" (ИД) в Пакистане заявил, что стоит за несколькими нападениями в Баджауре в этом году, и ранее заявлял о нацеленности на партию.

В июне боевики заявили, что они стоят за убийством партийного функционера в деревне Инаят Килли.

Пакистанское движение "Талибан" осудило нападение и отрицало свою причастность к нему.

В последние годы нападения организации Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) и других боевиков снова участились на северо-западе Пакистана после того, как в 2021 году к власти в соседнем Афганистане пришло афганское движение "Талибан". ТТП возобновило нападения после прекращения огня в ноябре прошлого года.

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