Взорвал себя и убил десятки людей: фото и видео теракта в Пакистане

Iam не following этот Islam



Ям против этого islam.



Это видео с момента удовлетворения вытеснения путешествия в Конвенцию о Джамиате Ulema-e-Islam в Kyber Pakhtunkhwa.



50 killed and more than 200 injured in the explosion.



Retweet it. pic.twitter.com/zQpDX5qAYP