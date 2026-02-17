- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1123
- Время на прочтение
- 1 мин
Взорвалась военная комендатура в Ленинградской области РФ (фото)
Военная комендатура в Сертолово подверглась разрушениям из-за взрыва. Людей приходится искать под завалами.
В военной комендатуре в городе Сертолово Ленинградской области России 17 февраля произошел взрыв. Сейчас известно о трех погибших. Под завалами может находиться больше людей.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы и средства массовой пропаганды.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об обвале здания военной комендатуры после взрыва. Причины взрыва устанавливаются.
На месте работают экстренные службы. По словам Дрозденко, помощь военным в разборке завалов и спасении пострадавших будут оказывать силовики.
Из-за взрыва частично обрушились второй, третий этажи и чердачное перекрытие. Есть угроза дальнейшего обрушения здания. Под завалами могут оставаться еще три — четыре человека.
Сначала сообщалось о двух погибших, но количество жертв возросло до трех: умер еще один человек, прижатый плитой.
К слову, в ночь на 15 февраля Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Мэр Сергей Собянин заявил о сбивании 18 дронов и отсутствии разрушений или жертв, хотя в аэропортах вводили план «Ковер». В то же время соцсети и паблики публиковали видео со взрывами, полетами БпЛА и сообщениями жителей о вибрации от детонаций.