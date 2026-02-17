Взорвалась военная комендатура в Ленинградской области РФ (фото)

Здание военной комендатуры в Сертолово после взрыва

В военной комендатуре в городе Сертолово Ленинградской области России 17 февраля произошел взрыв. Сейчас известно о трех погибших. Под завалами может находиться больше людей.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и средства массовой пропаганды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об обвале здания военной комендатуры после взрыва. Причины взрыва устанавливаются.

На месте работают экстренные службы. По словам Дрозденко, помощь военным в разборке завалов и спасении пострадавших будут оказывать силовики.

Из-за взрыва частично обрушились второй, третий этажи и чердачное перекрытие. Есть угроза дальнейшего обрушения здания. Под завалами могут оставаться еще три — четыре человека.

Сначала сообщалось о двух погибших, но количество жертв возросло до трех: умер еще один человек, прижатый плитой.

