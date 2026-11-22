Взрыв. / © Getty Images

Реклама

В воскресенье утром в ливийском портовом городе Бенгази произошел мощный взрыв на складе боеприпасов военно-морской базы.

Об этом сообщила местная служба гражданской обороны, передает издание Анадола.

Реклама

После взрыва в военный объект направили экстренные службы. Спасатели приступили к работам по локализации пожара, вспыхнувшего на территории базы.

Реклама

В гражданской обороне призвали местных жителей не паниковать и не приближаться к месту происшествия, пока пожар не возьмутся под полный контроль.

«Уверяем граждан, что нет причин для беспокойства. Призываем их не собираться вблизи объекта», — говорится в сообщении службы.

Причины взрыва пока неизвестны. Власти также не сообщали о возможных погибших и пострадавших и масштабах разрушений на военно-морской базе.

Напомним, в турецком портовом городе Алиага в провинции Измир произошел мощный взрыв на металлургическом предприятии. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 13 человек получили травмы.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров