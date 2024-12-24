Взорвался завод, где были опасные вещества: десятки погибших и пострадавших

Мощный взрыв на участке производства капсул вызвал многочисленные жертвы и разрушения.

В селе Кавакли ( Турция ) на заводе по производству взрывчатых веществ произошел мощный взрыв на участке производства капсул. В результате трагедии погибли 12 человек, многие ранены. Здание завода полностью обрушилось.

Об этом сообщило место издания CNN Türk.

Губернатор сообщил, что на момент взрыва на предприятии работали 15 человек. Возникший после взрыва пожар удалось взять под контроль, но работы по охлаждению территории до сих пор продолжаются.

Министр юстиции заявил о начале расследования, которым занимается прокуратура. Для этого было назначено 4 прокурора во главе с заместителем главного прокурора. По предварительным данным версия диверсии не подтверждается.

Взрыв вызвал значительные разрушения, его сила была настолько велика, что композитные детали разлетелись далеко за пределы территории завода. Завод расположен в горной местности в 20-25 км от центра.

Напомним, в Стамбуле 17 человек погибли от употребления поддельного алкоголя. Власти изъяли тысячи литров фальсификата из магазинов города, популярного среди туристов.

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