“Взорвется” ли Ближний Восток из-за Йемена: Time проанализировал варианты событий

Существует простая причина, почему военные удары США и Великобритании по йеменским хуситам не достигнут своей цели — открытие критически важных путей в Красном море для международного судоходства: хуситам не обязательно добиться успеха в нанесении ударов по дополнительным коммерческим судам или даже успешно отвечать на удары американских военных кораблей.

Все, что им нужно сделать, это попытаться. Этого достаточно, чтобы поддерживать фактическую судоходную блокаду Красного моря, через которую проходят ошеломляющие 12% мировых торговых потоков. Многие западные коммерческие суда просто не рискнут передвигать свои корабли по этим водам, не вопреки военным ударам президента Джо Байдена, а именно через них.

Об этом пишет Time.

Удары США: какова их роль

Ирония очевидна: самая богатая страна мира бомбит одну из самых бедных. Эскалацией напряженности в отношениях с поддерживаемыми Ираном хуситами Байден нечаянно усилил способность этой боевой группы нарушать международное судоходство.

Хуситам удалось повысить стоимость контейнерных перевозок после войны между Израилем и ХАМАСом, нанося ракетные удары по грузовым судам, проходившим через жизненно важные водные пути. Но ответные удары администрации Байдена по йеменским хуситам отключили судоходные компании, возможно, безвозвратно, пока война не закончится.

Начиная с 11 января, хуситы продолжают обстреливать корабли ракетами почти каждый день. 14 января ракета хуситов была сбита ВМС США. Она так и не попала в цель, но все равно выполнила свою функцию: поддерживала высокую напряженность и отпугивала западные корабли, направлявшиеся в Израиль.

Но даже способность США продолжать сбивать ракеты вряд ли гарантирована: 15 января ракета хуситов попала в американский контейнеровоз в Аденском заливе. Таким образом, хуситам уже удалось нанести вред израильской экономике, высмеяв при этом усилия Байдена и британского премьер-министра Риши Сунака по возобновлению сдерживания.

Возможна региональная война?

Байден, безусловно, может повысить ставки и усилить удары по оружейным составам и ракетным пусковым установкам хуситов. Но если не произойдет существенной деградации военного потенциала хуситов — сценарий, который кажется маловероятным ввиду их большого арсенала противокорабельных ракет и примерно 200 000 боевиков — продолжение ударов приведет лишь к тому же: эскалации напряженности, которая усилит де-факто блокаду хуситов возможность перерастания конфликта в полноценную региональную войну.

Администрация Байдена утверждает, что хочет предотвратить такое развитие событий.

Хуситы последовательно публично высказывали свои требования: прекращение нападений на корабли в Красном море в обмен на прекращение Израилем ударов по палестинцам в Газе, в результате которых погибли не менее 23 000 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Нет никаких гарантий, что хуститы придерживались бы своих обязательств после прекращения огня. Но когда с 24 по 30 ноября прошлого года в Газе царило временное перемирие, количество подтвержденных атак хуситов в Красном море значительно уменьшилось, согласно данным Института изучения войны.

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Сценарии от Time

Иракские ополченцы также полностью прекратили нападения на американские войска во время перемирия. В последний день перемирия хуситы опубликовали заявление, в котором подтвердили свою "полную готовность возобновить военные операции", когда в Газе возобновятся боевые действия.

Байден проигнорировал это предупреждение. В своем последнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 23 декабря 2023 года президент США даже не поднял вопрос о прекращении огня. Ранее он заявил журналистам, что для прекращения огня "нет возможности". И, конечно, его администрация наложила вето на многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, призывавшие к паузам в боевых действиях.

Однако прекращение огня с гораздо большей вероятностью сдержало бы атаки хуситов и иракских ополченцев; уменьшило бы напряженность на израильско-ливанской границе, где проходят регулярные перестрелки; обеспечило бы освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом; и, что самое важное, остановило бы дальнейшие жертвы среди гражданского населения в секторе Газа.

Вместо этого под видом восстановления сдерживания Байден сделал все наоборот.

Если, по самому худшему сценарию, эскалация Байдена против хуситов повлечет за собой региональную войну, не должно быть никаких сомнений, что это будет еще одна война по собственному выбору — и война без разрешения Конгресса. Не потому, что Байден этого желает, а потому, что он отказался идти наиболее очевидным и мирным путем для ее предотвращения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.

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