"Взорвут вместе с детьми": Фейгин ответил, могут ли быть причастны спецслужбы РФ к пожару на Крымском мосту

При необходимости сотрудники российской Федеральной службы безопасности подорвут Крымский мост вместе с людьми.

Об этом сказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью "ГОРДОНУ".

Фейгин выразил мнение, что причастность ФСБ вполне допустима в условиях эскалации конфликта в близком окружении президента РФ. Эксперт рассказал о противостоянии между "нукерами" Путина в лице Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина с одной стороны и Генштаба, генералитета и ГРУ – с другой.

"Во-первых, мы такое видели, когда силовые структуры сами взрывали здания. В 1999 году действительно сама ФСБ взорвала здания. Можно ли предположить, что в принципе для них морально допустимо взорвать мост? Легко. Вот никакой рефлексии. Нужно? Взорвут вместе с людьми, детьми... Это вообще не вопрос, ради своих каких-либо целей", — заявил Фейгин.

Он отметил, что в таком случае взрыв должен использоваться как повод.

"Он должен быть 100% в том смысле, что после такого теракта должен быть точно результат прямой: остановка войны или какие-то действия, которые прекратят наезды на военное руководство. ФСБ отвечает за мост, не минобороны", — сообщил Фейгин.

В то же время, он отметил, что не очень верит в причастность российского генералитета к подрыву моста.

"Я вижу, это очень трусливые люди для того, чтобы быть субъектными, разбираться в вопросах безопасности, даже своей собственной. Действовать даже не с политической целью – сохранить армию, Россия без Путина... Для этого нужна какая-то идеология. А какая там идеология? Они все под контролем и боятся. Я лично это знаю. Контрразведывательные службы, военная контрразведка, полностью контролирует армию и Росгвардию. Ее страшно боятся", — добавил он.

Фейгин предположил, что ответственность, вероятно, возложат на военных, из генералитета – министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, несмотря на то, что мост – не их зона ответственности.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Оккупационные власти незаконно аннексированного полуострова заявили, что якобы взрывчатку заложили в грузовик и они сдетонировали во время движения по мосту. Как следствие – часть дорожного покрытия обвалилась.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что подрыв Крымского моста, вероятно, организовали сами же россияне из-за внутриполитических конфликтов.

В воскресенье, 9 октября, россияне начали массово бежать из аннексированного Крыма. На выезде с полуострова образовалась огромная очередь из автомобилей, поскольку Крымский мост из-за повреждений может пропускать небольшое количество автомобилей.

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