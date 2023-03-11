Взошел благодатный огонь: в Москве пылает здание пропагандистского православного канала

Информации о масштабах пожара и пострадавших пока нет.

На северо-востоке Москвы горит офис телеканала РПЦ "Спас" по улице Академика Королева, 13.

Об этом сообщают российские ОМП.

По данным пропагандистов, пожар произошел в субботу, 10 марта, в девятиэтажном здании возле телецентра "Останкино", в котором расположен офис телеканала РПЦ "Спас". Возгорание произошло в административном здании. Произошла вспышка на первом этаже девятиэтажного здания.

Сейчас проводится эвакуация работников, один человек спасен со второго этажа. Информации о масштабах пожара и пострадавших пока нет.

На видео видно, как к зданию следует большое количество пожарных машин. Они протянулись в одну ширенгу вдоль улицы.

Как добавляет пропагандистское издание со ссылкой на пресс-службу телеканла, после возгорания здания все сотрудники телеканала "Спас" были эвакуированы. Никто не пострадал.

Напомним, сразу после вторжения России в Украину американская платформа Youtube заблокировала аккаунт российского православного телеканала " Спас".

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