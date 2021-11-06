Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 100 погибших, разваленные дома и магазины

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 100 погибших, разваленные дома и магазины

Огонь охватил прохожих и автомобили на оживленном перекрестке.

По предварительным данным, 100 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего после столкновения бензовоза с грузовиками в столице Сьерра-Леоне, Фритаун.

Местные СМИ пишут, что после ДТП многие очевидцы бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент начался пожар и прогремел взрыв.

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А издание Sierraloaded сообщает о 400 погибших. Кроме того, сгорели десятки домов, магазинов и автомобилей, а также автобусы с пассажирами.

Как сообщил мэр города Ака-Савьерр, размер материального ущерба остается неизвестным. Он также не исключил, что количество жертв может увеличиться.

На месте работает полиция и Национальное агентство по ликвидации стихийных бедствий.

Напомним, в больнице Кабула произошла стрельба и двойной взрыв. Погибли 25 человек.

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