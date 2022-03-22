Взрыв был похож на землетрясение: на динамитной фабрике в Греции погибли три человека

Взрыв был похож на землетрясение: на динамитной фабрике в Греции погибли три человека

Производственные помещения превратились в руины.

В понедельник, 21 марта, мощный взрыв разрушил производственные помещения динамитной фабрики на севере Греции. В результате инцидента погибли трое работников и получил ранения охранник.

Об этом сообщает местное издание Proto Thema.

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Взрыв произошел в деревне в 30 километрах к востоку от города Гревены — примерно в 420 км к северо-западу от Афин. В компании ЭЛТЕК, управляющей фабрикой, заявили, что жертвами взрыва стали трое работников завода, которых сначала считали пропавшими без вести. Также получил повреждение один сотрудник службы безопасности.

Ударная волна от взрыва ощущалась на всей территории региона, огромный шлейф дыма поднялся на сотни метров, а поля вокруг места взрыва были завалены обломками. Жители, обратившиеся в органы власти по поводу инцидента, говорили, что взрыв был похож на землетрясение.

Мэр Гревены Йоргос Дастаманис сообщил, что здания фабрики полностью уничтожены. Он также отметил, что завод был очень современным. Его строительство началось в 2010 году, а работать он начал в 2015 году.

Напомним, на территории завода "Сумыхимпром", который обстреляли российские оккупанты утром 21 марта, ликвидировали утечку аммиака.

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