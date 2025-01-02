Взрыв Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе: Макс отреагировал

Власти проверяют инцидент на возможность теракта.
Американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил, что взрыв Cybertruck возле гостиницы Трампа в Лас-Вегасе был вызван очень большими фейерверками и/или бомбой, перевозившейся в кузове арендованного авто, и не связан. с транспортным средством.
Об этом он сообщил в заявлении в социальной сети X.
"На момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению Маска, следователи подтверждают, что Cybertruck, взорвавшийся у гостиницы Трампа в Лас-Вегасе, был наполнен фейерверками.
В то же время власти рассматривают инцидент как потенциальный теракт и продолжают расследование мотивов взрыва.
Напомним, после победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах Илон Маск жил в коттедже стоимостью 2 000 долларов за ночь в имении новоизбранного президента США Мар-а-Лаго.
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