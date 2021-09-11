Взрыв газа в России: из-под завалов извлекли тела трех человек, поиски продолжаются

Среди погибших — 11-летний ребенок.
В России в результате взрыва газа в жилом доме в городе Елец Липецкой области погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что среди погибших — 11-летний ребенок и женщина 1971 года рождения, тела которых под утро обнаружили спасатели. В то же время поисково-спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, под завалами может находиться пенсионер.
Взрыв газа в двухэтажном жилом доме Ельца произошел в ночь на субботу, 11 сентября. Известно, что в здании частично обрушилась стена.
По неофициальным данным, покрытие здания полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Основной причиной взрыва считают утечку газа вследствие неисправности оборудования или небрежности.
В момент инцидента в помещении находились 25 человек. Одного из пострадавших родственники забрали из больницы после оказания ему медицинской помощи.
"Сейчас в лечебных учреждениях города Елец находятся четыре человека, в том числе один ребенок", — отметила местная власть.
Недавно взрыв газа также произошел в панельной девятиэтажке в подмосковном Ногинске. Там рухнула стена на втором, третьем и четвертом этажах. Погибли семь человек, пострадали 22.