Взрыв газа в России: из-под завалов извлекли тела трех человек, поиски продолжаются

Взрыв газа в России: из-под завалов извлекли тела трех человек, поиски продолжаются

Среди погибших — 11-летний ребенок.

В России в результате взрыва газа в жилом доме в городе Елец Липецкой области погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что среди погибших — 11-летний ребенок и женщина 1971 года рождения, тела которых под утро обнаружили спасатели. В то же время поисково-спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, под завалами может находиться пенсионер.

Взрыв газа в двухэтажном жилом доме Ельца произошел в ночь на субботу, 11 сентября. Известно, что в здании частично обрушилась стена.

Также читайте Гибель супругов в Днепре: какая основная версия трагедии

По неофициальным данным, покрытие здания полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Основной причиной взрыва считают утечку газа вследствие неисправности оборудования или небрежности.

В момент инцидента в помещении находились 25 человек. Одного из пострадавших родственники забрали из больницы после оказания ему медицинской помощи.

"Сейчас в лечебных учреждениях города Елец находятся четыре человека, в том числе один ребенок", — отметила местная власть.

Недавно взрыв газа также произошел в панельной девятиэтажке в подмосковном Ногинске. Там рухнула стена на втором, третьем и четвертом этажах. Погибли семь человек, пострадали 22.

Новости мира: в Ногинске произошел взрыв газа в девятиэтажке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку