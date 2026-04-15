Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мир
90
1 мин

Взрыв и обрушение на пороховом заводе в Казани: есть пострадавшие

В российской Казани на пороховом заводе произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и обвалом, в результате чего пострадали люди.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В городе Казань на пороховом заводе произошел пожар , приведший к обвалу части конструкций.

Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

По предварительным данным, во время инцидента сработала система сброса давления, что могло предотвратить более масштабные последствия.

В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая устанавливает все причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

В Министерство здравоохранения Татарстана уточнили, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Их состояние пока не детализируется.

Напомним, что ранее дроны убили по одному из крупнейших химзаводов РФ: появилось видео масштабного пожара

Беспилотники попали по промзоне города Череповец в РФ.

