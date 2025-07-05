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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Взрыв магистрального газопровода на Дальнем Востоке: питал военные объекты РФ

Также путем подрыва уничтожен водопровод, который обеспечивал питьевой водой военные гарнизоны

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Во Владивостоке взорвался газопровод

Во Владивостоке взорвался газопровод / © Pixabay

В ночь на 5 июля в районе российского Владивостока взорвался магистральный газопровод.

Об этом ТСН рассказали источники в разведке.

«На Дальнем Востоке страны-агрессоры в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода „Владивосток“, проходящего вдоль побережья Японского моря», — отметили источники.

Отмечается, что газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

«Часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, который снабжает питьевой водой военные гарнизоны», — добавили в разведке.

По информации источника, взрывы прогремели около первой-второй ночи 5 июля 2025 года, после чего произошел масштабный пожар. (Шамора).

Напомним, ранее ВСУ ударили по заводу в Чебоксарах, производящем компоненты для ракет и дронов.

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