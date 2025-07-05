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Взрыв магистрального газопровода на Дальнем Востоке: питал военные объекты РФ
Также путем подрыва уничтожен водопровод, который обеспечивал питьевой водой военные гарнизоны
В ночь на 5 июля в районе российского Владивостока взорвался магистральный газопровод.
Об этом ТСН рассказали источники в разведке.
«На Дальнем Востоке страны-агрессоры в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода „Владивосток“, проходящего вдоль побережья Японского моря», — отметили источники.
Отмечается, что газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.
«Часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, который снабжает питьевой водой военные гарнизоны», — добавили в разведке.
По информации источника, взрывы прогремели около первой-второй ночи 5 июля 2025 года, после чего произошел масштабный пожар. (Шамора).
Напомним, ранее ВСУ ударили по заводу в Чебоксарах, производящем компоненты для ракет и дронов.