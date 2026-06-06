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Взрыв морского дрона ВСУ в порту Констанца: президент Румынии созывает совещание
Заседание состоится с участием представителей учреждений, отвечающих за национальную безопасность и оборону.
Президент Румынии Никушор Дан созвал рабочее совещание для обсуждения инцидента по взрыву морских дронов в порту Констанца и у побережья Черного моря, а также мер по усилению безопасности на румынском побережье.
Об этом пишет digi24.
Как сообщила Администрация президента, заседание начнется с участием представителей учреждений, ответственных за национальную безопасность и оборону.
У берегов Констанцы взорвался украинский морской дрон — последние новости
5 июня в румынском порту Констанца самоподорвался морской дрон. Обошлось без жертв. Дрон сдетонировал вблизи штаб-квартиры Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море. Район сразу изолировали от людей.
Минобороны страны сообщило, что дрон «не является частью вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море».
В то же время он «принадлежит к типу, который использовался во время войны в Украине», отметили в ведомстве. Украинские власти подтвердили принадлежность дрона.
Как сообщили в Военно-морских силах Украины, один из морских безэкипажных катеров во время выполнения задания в Черном море «под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии».
По словам спикера МИД Георгия Тихого, ВМС Украины «своевременно сообщили румынской стороне о беспилотнике, потерявшем управление из-за российского глушения».
Именно благодаря сотрудничеству двух государств удалось избежать жертв.
«Этот инцидент еще раз показывает, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона», — подчеркнул Тихий.