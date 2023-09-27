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Взрыв на АЗС в Карабахе: количество жертв возросло почти до 70, судьба еще 105 – неизвестна

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Взрыв на АЗС в Карабахе: количество жертв возросло почти до 70, судьба еще 105 – неизвестна

Взрыв в Карабахе / Фото: Associated Press

В Карабахе на днях прогремел мощный взрыв на складе горючего.

В Карабахе вечером 25 сентября вблизи трассы Степанакерт раздался мощный взрыв на складе с горючим. По последним данным известно о 68 погибших людях, еще 105 числятся пропавшими без вести.

Об этом пишет армянская служба "Радио Свободы".

Омбудсмен Гегам Степанян сообщил, что из 68 погибших удалось установить личности только 21 человека.

Судьба 105 человек пока неизвестна в результате взрыва.

Кроме того, 290 человек получили ранения в результате взрыва, из них 168 — доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, в Ираке во время празднования свадьбы случился пожар – погибли более 100 человек, среди которых молодожены.

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Дата публикации
Просмотры
731
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