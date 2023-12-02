Взрыв на БАМ в Бурятии: экс-сотрудник СБУ предположил, какую еще железную дорогу в России могут взорвать

Все объекты, которые россияне применяют для продолжения агрессии против Украины, являются нашими законными целями и будут атакованы.

Накануне СБУ провела мощную спецоперацию в Северномойском тоннеле им. Бессолова в Бурятии, служащем железнодорожным сообщением РФ с КНР. Впоследствии это может произойти на участках, применяемых Россией для сотрудничества с Северной Кореей.

Об этом сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью ТСН в рамках проекта "Ремарки".

Каковы потенциальные цели

По мнению Ступак, возникает резонный вопрос: где еще можно устроить такого рода спецоперацию? Следует помнить, что Российская Федерация сотрудничает с Северной Кореей. На том же направлении также имеются подобные узкие участки.

"Россияне не идиоты, они рассуждают, какие следующие шаги будут делать украинские спецслужбы. Путь сообщения с Северной Кореей возможно и был первым на карандаше спецслужб, но из-за усиленной охраны сейчас не удалось им воспользоваться и взорвать", – предполагает бывший сотрудник СБУ.

Возможно, продолжает он, это произойдет несколько позже в другой локации или других железнодорожных маршрутах. Например, среди Уральских гор также могут взорвать этот эшелон.

"Есть много участков, где поезд затормозит, там можно взорвать и разрушить. Я думаю, что эти люди если это сделали, то могут и в другой локации совершить такие взрывы", – сказал Ступак.

Напомним, СБУ устроила подрыв Байкало-Амурской переправы в Бурятии. Значительные повреждения получил железнодорожный путь, а также сгорели десятки цистерн с горючим. Следует отметить, что это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. Страна-агрессорка использует его для военных поставок, однако сейчас его работа парализована. Все, что известно об инциденте , читайте в нашем материале.

Читайте также: